'Укрализныця' запускает специальные вагоны, которые помогут во время блэкаутов (фото)

"Укрзализныця" совместно с партнерами оборудовала 100 пассажирских вагонов в мобильные пункты обогрева, связи и отдыха, которые при необходимости могут оперативно появляться в любом регионе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныця" Олег Головащенко сообщил, что вагоны оснащены генераторами, зарядными устройствами, холодильниками, микроволновыми печами, а также термопунктами для чая и кофе.

"Мы оборудовали специальное купе для малышей, которые смогут отдыхать. Там много игрушек, телевизоры. У нас есть отдельное pet-friendly купе для посетителей с собаками или любыми другими домашними любимцами", - сказал Головащенко.

Отмечается, что вагоны имеют полноценную систему отопления, а также оснащены комплектами Starlink для бесперебойной связи.

В УЗ добавляют, что вагоны могут быть оперативно перемещены именно туда, куда нужно в конкретный момент, усиливая локальные "пункты несокрушимости", в частности вокзалы.

По словам Головащенко, все 100 вагонов могут использоваться по всей территории Украины и не требовали бюджетных расходов.

"Это спонсорская помощь и вагоны, которые пока не задействованы в перевозках и ожидают плановых ремонтов. После завершения этой миссии они вернутся к работе в составе "Укрзализныци", - пояснил он.

Каждый из 100 "Вагонов несокрушимости" может использоваться по запросу местных органов власти.

"Укрзализныця" - последние новости

Железнодорожная компания возобновила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" сообщением Киев - Ясиня до Рахова.

На период Рождественских и Новогодних праздников УЗ назначила 16 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования регулярных рейсов. Приоритет был отдан карпатскому направлению.

Ранее сообщалось, что компания ввела новый график поездов для региональных, пригородных и городских рейсов. "Укрзализныця" тогда запустила новые регулярные региональные маршруты на западе Украины. В частности, маршруты сообщением Львов - Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы.

