Имеет 40 колес и длину до 60 метров: в Китае впервые заметили уникальную технику

Это мобильная электромагнитная катапульта, которая могла бы заменить взлетную полосу, запуская БПЛА с любой открытой местности.

В сети появились фотографии ранее неизвестной китайской техники, которая может иметь 40 колес. Фактически, это электромагнитная катапульта на колесах, подобная тем, что располагаются на авианосцах для запуска самолетов и БПЛА. Об этом сообщает Defense Express.

В издании напомнили, что Китай только недавно ввел в эксплуатацию свой уже третий авианосец Type 003 Fujian, который как раз и имеет электромагнитные катапульты.

То есть, как отмечается, наработки оттуда могли быть использованы здесь, а на Fujian катапульта имеет длину 105 метров. Хотя сейчас в открытом доступе есть информация о длине до 60 метров, и возможность запуска беспилотников массой до 2 тонн.

Видео дня

"Здесь может возникнуть вопрос, а как такая большая техника вообще должна перемещаться. На самом деле здесь все довольно легко, потому что если присмотреться, то она не является одной целой машиной, а состоит последовательно соединенных нескольких меньших самоходных секций. Вполне возможно, что увеличивая количество последовательно соединенных секций, будет расти и масса и тип летательных аппаратов, которые можно запускать оттуда. Сейчас она предназначена только для запуска беспилотников различных типов", - пояснили аналитики.

Кроме возможности изменять количество последовательно соединенных элементов, электромагнитная катапульта позволяет и очень точно регулировать мощность, что на авианосцах позволяет запускать различные летательные аппараты, от легких БПЛА, до тяжелых истребителей или самолетов ДРЛО.

Эксперты объяснили, что электромагнитная катапульта для своей работы требует очень больших объемов электроэнергии и соответственно много батарей и генераторов. Поэтому скорее всего, вместе с самой катапультой должно ездить еще несколько машин, на которых будут размещены генераторы, батареи и другие элементы.

"Здесь может возникнуть вопрос, а зачем делать такую "сороконожку" с электромагнитной катапультой для запуска беспилотников. Дело в том, что в случае полномасштабной войны с США, первые удары придутся по большим статичным аэродромам, в следствие чего взлетно-посадочные полосы могут быть повреждены. Кроме этого стоимость твердотопливных ускорителей намного выше запуск из такой катапульты. Поэтому, такая мобильная электромагнитная катапульта могла бы заменить взлетную полосу, запуская БПЛА с любой открытой местности, будь это шоссе, поле или пустыни", - говорится в материале.

Китай "засветил" необычный арсенальный корабль - что известно

Как сообщал УНИАН, Китай реализовал концепцию арсенального корабля, переоборудовав коммерческий контейнеровоз в мощную ракетную платформу.

Так, на 97-метровом контейнеровозе-фидере ZHONG DA 79 разместили контейнеризированные пусковые установки с общим залпом в 60 ракет. Визуально они замаскированы под стандартные морские контейнеры с идеологической надписью о "возрождении китайской нации" и "совместном океанском будущем".

По оценкам экспертов, контейнерные пусковые установки способны применять широкую номенклатуру ракетного вооружения - от противокорабельных и крылатых до зенитных и потенциально гиперзвуковых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: