Самая известная криптобиржа останавливает вывод средств на карты украинцев

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance разослала пользователям в Украине предупреждение об изменении некоторых правил работы, в частности с фиатными каналами, и приостановке предоставления ряда услуг.

Как пишет финансовый портал "Минфин", самое болезненное изменение для пользователей - временная остановка прямого вывода средств на банковские карты.

Что прекратило работать с 29 декабря:

вывод на карты: теперь невозможно вывести средства непосредственно на карты VISA/MasterCard. Эта функция приостановлена до отдельного уведомления;

периодические покупки (Recurring Buy): автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты больше не будут выполняться;

лимитные ордера на покупку (заявки, в которых пользователь заранее задает максимальную цену и покупает актив только тогда, когда рыночная цена опускается до этого уровня или ниже): установленные лимитные заявки на приобретение активов за фиат также отменены.

При этом биржа отмечает, что возможность завести деньги на платформу остается почти без изменений. Сейчас доступны:

депозиты и покупка: через карты VISA/MasterCard (только входящие транзакции);

Apple Pay и Google Pay: работают для пополнения счета;

SWIFT-переводы: доступны как для пополнения, так и для снятия средств.

Отмечается, что популярный платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро, злотым и другими валютами, также есть в списке доступных методов. Однако, согласно сообщению, его полноценная работа для депозитов и снятия ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести средства, придется пользоваться SWIFT-переводами или искать альтернативные пути (например, P2P-торговлю, если она доступна для их региона), поскольку прямой вывод на карту заблокирован.

Справка УНИАН. Фиатные каналы в Binance - это официальные способы вводить и выводить обычные деньги (фиат) - гривню, доллар, евро и т.д. - между банками/платежными системами и аккаунтом Binance (банковские переводы, банковские карты, локальные платежные сервисы)

В декабре стало известно, что британский необанк Revolut останавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного банковского законодательства. В течение 60 дней пользователи смогут вывести средства со счетов.

Все открытые позиции в криптовалюте и металлах необходимо продать до даты закрытия счета. В случае, если это не сделает пользователь, учреждение само их продаст, конвертирует выручку в обычную валюту и зачислит сумму на основной счет пользователя.

