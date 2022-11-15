По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Сообщается о попадании в жилые дома.

Как сообщила полиция Киева в Facebook, по состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке в Печерском районе.

Около 15:30 в результате вражеского обстрела был частично поврежден жилой дом, где возник пожар.

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"Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и продолжают разбирать завалы. По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем лице, анкетные данные которого устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Киеву 15 ноября: что известно

15 ноября Россия атаковала ракетами ряд городов, среди них - Киев. Попадание зафиксировано в Печерском районе столицы. По предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на Печерске в одном из домов, куда попала российская ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК Укрэнерго энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

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