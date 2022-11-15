Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 Ту-95, корабли Черноморского флота и иранские дроны.

Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Как сообщает Командование Воздушных сил в Telegram, оккупанты ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота россии и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

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"Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Военные подчеркивают, что враг продолжает использовать высокоточное оружие против объектов критической инфраструктуры Украины. Также в результате ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

Во вторник 15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.

В Киеве российские ракеты упали на многоэтажки в Печерском районе, погибший.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Обесточенная как минимум половина Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

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