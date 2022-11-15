Украинские силы ПВО во время массированного удара России сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.
Как сообщает Командование Воздушных сил в Telegram, оккупанты ударили по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.
Для массированного пуска ракет Россия привлекла 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота россии и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".
"Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.
Военные подчеркивают, что враг продолжает использовать высокоточное оружие против объектов критической инфраструктуры Украины. Также в результате ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома.
Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября
Во вторник 15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры.
В Киеве российские ракеты упали на многоэтажки в Печерском районе, погибший.
По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары в энергетические объекты во всех областях страны. Самая сложная ситуация в центральных и северных регионах. Энергетики ввели аварийные отключения света. Обесточенная как минимум половина Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.
В Офисе президента ситуацию назвали "критической".