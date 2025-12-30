Графики отключений на 31 декабря: когда не будет света в Украине на Новый год

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов. Как сообщает "Укрэнерго", причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там советуют узнавать время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Новость будет дополняться...

Как писал УНИАН, РФ в ночь на 30 декабря в очередной раз ударила по энергетике Черниговской области, оставив без света десятки тысяч потребителей. Заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук заявила, что по состоянию на утро 30 декабря без света остаются более 75 тысяч потребителей.

В то же время в Киеве и области были введены экстренные отключения света. Графики почасовых отключений временно не действовали. Энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия массированного обстрела, который состоялся 27 декабря.

Временно исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил, что в новогоднюю ночь в Украине, вероятно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

По его словам, в новогоднюю ночь обычно спадает нагрузка, что могло бы позволить несколько увеличить объемы поставок электроэнергии. Однако на ситуацию могут повлиять действия россиян.

