Названы пять невероятных регионов Италии, где хотят видеть больше туристов

Пока такие популярные итальянские города как Рим, Венеция или Милан страдают от чрезмерного туризма, другие регионы страны наоборот активно пытаются привлечь гостей.

Издание о путешествиях Travel Off Path назвало пять менее известных регионов Италии, где хотят видеть больше туристов.

Отмечается, что итальянские государственные туристические ведомства даже проводят специальную информационную кампанию, чтобы развернуть потоки путешественников в менее популярные места.

По словам президента профильной ассоциации ENIT Алессандры Приенте, они "благодарны Венеции, Флоренции, Милану, Неаполю и Капри", но теперь основное внимание уделяется привлечению внимания к забытым регионам Италии и превращению их в перспективные места.

5 регионов Италии, которые стоит посетить в 2025 году

Апулия

Расположенный на берегу Адриатического моря, этот регион с белоснежными домами, цепляющимися за крутые скалы, и тихими галечными пляжами, омываемыми бирюзовым морем, только недавно начал набирать популярность.

Его оживленная столица, Бари, известна своим живописным средневековым центром, усеянным семейными тратториями и романскими церквями.

Однако истинное очарование Апулии заключается в небольших прибрежных городках, таких как Полиньяно-а-Маре или Альберобелло.

Базиликата

Расположенный на границе с Апулией, этот недооцененный регион Южной Италии является домом нескольких важнейших культурных достопримечательностей страны.

Одна из них – Матера, считающаяся старейшим постоянно населенным городом в мире, которая славится своими высеченными в скалах домами и церквями, а также мощеными известняком дорожками, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

В нескольких минутах езды от Матеры находится Поллино – национальный парк с глубокими ущельями, живописными лесистыми хребтами и заповедниками дикой природы. 

Марке

Этот восточный регион Италии, расположенный между Апеннинами и Адриатическим морем, весьма несправделиво входит в число наименее посещаемых туристических направлений страны, учитывая его захватывающую историю и богатство природных и культурных достопримечательностей.

Его столица Анкона – оживленный порт, граничащий с песчаными бухтами и известняковыми скалами Ривьеры дель Конеро, а живописный Урбино – это охраняемый ЮНЕСКО город эпохи Возрождения на вершине холма.

Абруццо

Столица Абруццо Л'Аквила, которая не так давно была признана лучшим культурным направлением Италии 2026 года, – это скрытое сокровище, которое еще предстоит открыть.

Но ее живописные улочки и величественные дворцы – это лишь вершина айсберга. Помимо знакомства с этим культурным гигантом, обязательно стоит посетить сельскую местность Абруццо, где туристов ждут живописные озера, такие как Сканно, и нетронутые горные деревушки, такие как Санто-Стефано-ди-Сессанио.

Сардиния

Этот остров ожидает значительного увеличения спроса в 2026 году, а потому стоит поторопиться успеть туда, пока там не стало слишком людно.

Будь то пляжный отдых на райском севере, окруженном белоснежными пляжами и бирюзовым морем Коста-Смеральда, или исследование укрепленных прибрежных городов на юге, таких как столица острова Кальяри, это средиземноморский рай, которым следует наслаждаться в неспешном темпе.

