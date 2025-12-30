Названы пять невероятных регионов Италии, где хотят видеть больше туристов

Италия стремится продвигать туризм в малоизвестных регионах.

Пока такие популярные итальянские города как Рим, Венеция или Милан страдают от чрезмерного туризма, другие регионы страны наоборот активно пытаются привлечь гостей.

Издание о путешествиях Travel Off Path назвало пять менее известных регионов Италии, где хотят видеть больше туристов.

Отмечается, что итальянские государственные туристические ведомства даже проводят специальную информационную кампанию, чтобы развернуть потоки путешественников в менее популярные места.

По словам президента профильной ассоциации ENIT Алессандры Приенте, они "благодарны Венеции, Флоренции, Милану, Неаполю и Капри", но теперь основное внимание уделяется привлечению внимания к забытым регионам Италии и превращению их в перспективные места.

5 регионов Италии, которые стоит посетить в 2025 году

Апулия

Расположенный на берегу Адриатического моря, этот регион с белоснежными домами, цепляющимися за крутые скалы, и тихими галечными пляжами, омываемыми бирюзовым морем, только недавно начал набирать популярность.

Его оживленная столица, Бари, известна своим живописным средневековым центром, усеянным семейными тратториями и романскими церквями.

Однако истинное очарование Апулии заключается в небольших прибрежных городках, таких как Полиньяно-а-Маре или Альберобелло.

Базиликата

Расположенный на границе с Апулией, этот недооцененный регион Южной Италии является домом нескольких важнейших культурных достопримечательностей страны.

Одна из них – Матера, считающаяся старейшим постоянно населенным городом в мире, которая славится своими высеченными в скалах домами и церквями, а также мощеными известняком дорожками, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

В нескольких минутах езды от Матеры находится Поллино – национальный парк с глубокими ущельями, живописными лесистыми хребтами и заповедниками дикой природы.

Марке

Этот восточный регион Италии, расположенный между Апеннинами и Адриатическим морем, весьма несправделиво входит в число наименее посещаемых туристических направлений страны, учитывая его захватывающую историю и богатство природных и культурных достопримечательностей.

Его столица Анкона – оживленный порт, граничащий с песчаными бухтами и известняковыми скалами Ривьеры дель Конеро, а живописный Урбино – это охраняемый ЮНЕСКО город эпохи Возрождения на вершине холма.

Абруццо

Столица Абруццо Л'Аквила, которая не так давно была признана лучшим культурным направлением Италии 2026 года, – это скрытое сокровище, которое еще предстоит открыть.

Но ее живописные улочки и величественные дворцы – это лишь вершина айсберга. Помимо знакомства с этим культурным гигантом, обязательно стоит посетить сельскую местность Абруццо, где туристов ждут живописные озера, такие как Сканно, и нетронутые горные деревушки, такие как Санто-Стефано-ди-Сессанио.

Сардиния

Этот остров ожидает значительного увеличения спроса в 2026 году, а потому стоит поторопиться успеть туда, пока там не стало слишком людно.

Будь то пляжный отдых на райском севере, окруженном белоснежными пляжами и бирюзовым морем Коста-Смеральда, или исследование укрепленных прибрежных городов на юге, таких как столица острова Кальяри, это средиземноморский рай, которым следует наслаждаться в неспешном темпе.

Отдых в Италии – полезные советы туристам

