Арабская страна хочет купить долю украинской компании, которая производит ракеты 'Фламинго', - СМИ

По данным источников, продадут 30% доли компании.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении приобрести долю украинской defense-tech компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на конфиденциальные источники в компании, знакомые с деталями сделки.

Так, согласно информации источников, оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ, планирует приобрести миноритарную долю в украинской компании.

По данным источников, в рамках сделки продадут 30% доли компании. Сумма сделки составляет около 760 миллионов долларов.

Также отмечается, что компания FP уже подала необходимые документы в Антимонопольный комитет.

Чем занимается Fire Point

Компания FP производит дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также ракеты "Фламинго". Кроме того, в планах также производство баллистической ракеты. Разработчики заявляют, что "Фламинго" может лететь на три тысячи километров и нести до тонны взрывчатки.

Как сообщалось, ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий рассказал, что Силы обороны Украины впервые применили украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго" весной 2025 года.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале применения баллистических ракет "Сапсан". Кроме того, по его словам, Украина уже применяет "Нептуны", "Длинные Нептуны", "Паляницы" и "Фламинго". В то же время он не сказал об их количестве, которое уже было применено.

