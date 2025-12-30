31 декабря мороз в Киеве окрепнет и будет снег

Температура в столице ожидается около -5° днем и до -8° ночью.

2025 год завершится в Киеве настоящей зимней погодой со снегом и морозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура заметно снизится уже ночью - до -7°...-8°, а днем в столице не выше -5°. Ожидается пасмурная погода, есть вероятность кратковременных прояснений.

В течение дня в Киеве и по территории Киевской области прогнозируется небольшой снег. Атмосферное давленние сильно пониженное, но начнет расти, 733-739 мм ртутного столба. Сильный ветер 7-12 м/с усилит ощущение холода.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Тернополе 31 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -7°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -7°...-3°, пасмурно, небольшой снег.

В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-3°, небольшой снег.

В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°, небольшой снег.

В Херсоне в среду ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Харькове - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -9°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе в среду будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -4°, возможен небольшой снег.

