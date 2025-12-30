Украина установила рекорд по количеству атак по энергетической инфраструктуре РФ, - Bloomberg

Среди целей - нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, танкеры, порты и морские месторождения.

Удары Украины по российским энергетическим объектам достигли месячного рекорда - в декабре Киев активизировал атаки, нанеся удары по наибольшему количеству объектов и охватив самый широкий круг целей с начала войны против РФ.

Согласно данным, собранным Bloomberg, было совершено как минимум 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на крупную трубопроводную инфраструктуру.

Отмечается, что Киев особенно активизировал атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море. В течение месяца он также нанес удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжил атаковать "теневой флот" России.

"Российские власти ожидают, что прибыль от нефти и газа в следующем году упадет до 23% бюджетных доходов, что является рекордно низким показателем", - говорится в материале.

Удары по РФ - последние новости

Ранее ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Для удара применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и привлечен к обеспечению оккупационных войск России.

Также 25 декабря дальнобойные дроны нанесли удар по нефтяным резервуарам в морском порту Темрюк. Он находится в Краснодарском крае страны-агрессора России.

