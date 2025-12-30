Немногие знают об этой хитрости.

Свеклу принято варить и готовить из нее различные блюда, в первую очередь, салаты. Особенно необходим этот овощ для "Шубы", однако иногда сама по себе свекла не очень удачная - легко можно купить ту, которая пахнет погребом и не особенно приятна на вкус. Узнайте, как варить свеклу в кастрюле так, чтобы она была сладкой и сочной.

Как правильно варить свеклу - советы

Есть несколько способов, как правильно варить свеклу на салат, но все они требуют наличия глубокой кастрюли, и именно о нюансах этого метода мы расскажем сегодня. Конечно, овощ можно запекать в духовке или микроволновке, но это совершенно другая технология, лучше, все-таки воспользоваться традиционным способом.

Главная хитрость заключается во времени варки и соли. Обычно хозяйки стараются покупать корнеплоды поменьше, чтобы быстрее их приготовить, однако если в магазине остались только крупные экземпляры, в этом нет ничего страшного. Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду, выложите промытую под проточной водой свеклу и поставьте на огонь. Ни в коем случае не солите - консервант "вытягивает" минералы из овоща, из-за чего его структура нарушается. Свекла теряет привлекательный цвет, а ее вкусовые качества ухудшаются. Если вы купили и без того неудачный корнеплод, он станет еще хуже.

Воды для варки свеклы нужно совсем немного - она должна лишь слегка покрывать овощ в кастрюле. Если переборщить, то он впитает в себя влагу и станет водянистым. Кроме того, при высокой температуре, которая образуется во время варки, многие полезные вещества, такие как калий и магний, "уходят" из свеклы в воду. И чем больше будет жидкости - тем заметнее в итоге окажутся эти потери. Слишком мало тоже наливать не стоит, еще раз - достаточно лишь слегка покрыть корнеплод водой. Так вам удастся сохранить вкус и цвет овоща, и это хороший вариант, как сделать свеклу слаще.

Следующий момент - тщательно следите за уровнем нагрева. Корнеплод всегда нужно варить на медленном огне, причем, можете даже немного сдвинуть кастрюлю так, чтобы она касалась конфорки лишь краем емкости. Овощ готовится долго - как минимум 40-50 минут, но если вы увеличите огонь, то она может свариться снаружи, зато остаться сырой внутри. Вы начнете проверять, прокалывать вилкой, вода окажется внутри свеклы, и в итоге вместо "медового" овоща получите водянистый, к тому же, с запахом и вкусом кожуры. Именно поэтому всегда рассчитывайте примерно на час готовки и не пытайтесь сделать это быстрее, по крайней мере, с помощью традиционного метода - кастрюли и плиты. Более того, способ варки на медленном огне не позволяет воде выкипать, также не образуется пар, зато овощ приготовится равномерно и вовремя.

Кроме того, запомните, что добавить при варке свеклы, чтобы она была сладкой - можете всыпать 1 ч.л сахара на 1 кг овоща прямо в воду, это усилит сладость корнеплода. Для яркости цвета и вкуса - 1 ч.л горчицы или горчичного порошка. Если будете готовить из свеклы не "Шубу", а салат с орехами, во время варки можно добавить каплю уксуса (обычного или яблочного) или щепотку лимонной кислоты. Кислоты положительно повлияют на итоговый результат - вкус свеклы будет более пикантным.

