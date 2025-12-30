Актер с женой воспитывают двоих детей.

Голливудский актер Джейсон Стейтем ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш") опубликовал серию семейных снимков, на которых показал, как проводит время с женой и детьми.

На фотографиях в его официальном Instagram-аккаунте можно увидеть спокойный досуг актера с его избранницей Рози Хантингтон-Уайтли, сыном Джеком и дочерью Беллой. Они совершили прогулку, а также дали сыну пострелять из лука и винтовки с оптическим прицелом в тире.

Публикация быстро собрала более 750 тысяч лайков, что неудивительно, ведь за известным актером в Instagram следят более 44 миллионов аккаунтов. Большинство его постов посвящены работе, но он также делится и кадрами из частной жизни.

Видео дня

Как известно, Джейсон Стейтем много лет находится в отношениях с британской моделью и актрисой Рози Хантингтон-Уайтли. Пара познакомилась еще в 2010 году, а впоследствии объявила о помолвке.

В 2017 году у пары родился сын Джек Оскар, а в 2022-м они во второй раз стали родителями - на свет появилась дочь Изабелла Джеймс. Рози часто публикует фотографии детей, а Стейтем признавался в интервью, что является для них очень "мягким" и добрым отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: