'Россияне накапливаются на Покровском направлении целыми ротами, но уже мертвые', - комбат 152 ОЕБр Виталий Яблонский

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на конец года самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении. Что там происходит и как Силы обороны отражают атаки россиян, УНИАН рассказал командир батальона 152-й отдельной егерской бригады ВСУ Виталий Яблонский.

Виталий, как долго ваша бригада выполняет задачи на Покровском направлении?

Бригада на Покровском направлении стоит уже почти год - без нескольких дней будет год. На нашем участке враг действует активно. Здесь происходит очень много стрелковых ближних боев. Так же много огневых поражений враг наносит с дронов, артиллерии и так далее.

Но продвижение россиян на участке, где стоит наша бригада, абсолютно нулевое.

А если говорить в целом по направлению? Россияне продвигаются?

Есть некоторые частички лесополос, посадок, которые были захвачены, или враг туда зашел. Но потом россияне были успешно оттуда выбиты и уничтожены нашими силами. Есть этому подтверждение со стороны аэроразведки.

В целом можно сказать, что понемногу враг продвигается. Но каким образом? Он несет просто колоссальные потери. То есть, теряя большое количество личного состава, человеческого ресурса, продвигается по метру.

Зачем это россиянам нужно? Для них это важно, ведь это для них плацдарм для того, чтобы отправиться дальше.

Очевидно, перед россиянами стоит задача занять город?

Россиянам не выгодно воевать в полях, мы их там успешно уничтожаем. Соответственно, они заинтересованы зайти в агломерации, где есть подвалы, есть укрытия, которые не надо копать и рыть самостоятельно. Туда они заходят, накапливаются и оттуда уже двигаются дальше.

Для них захват таких агломераций - это успех. И это нормальная тема, когда мы сидим по посадкам, а они сидят по домам. Учитывая, что идет зимнее время, важно эту территорию, каждый метр грызть и для них, и для нас.

А насколько реалистично выглядит сценарий, что они, допустим, сунут куда-то по трассе в направлении того же Днепра? Могут ли они вообще так передвигаться?

Поле - это для них вообще не вариант куда-то зайти, это верная смерть. И трасса для них - верная смерть. Они все это понимают.

Но из того, что можем наблюдать, враг будет продвигаться так же, как и сейчас. Если принимать во внимание темпы, как они продвигаются за тот год, что мы стоим на этом направлении и не отошли, то еще наши внуки смогут застать эту войну.

То есть, они массово гибнут, и все равно идут?

Какая у них мотивация - неизвестно. Но они могут одно поле переходить, например, месяц времени. Малыми группами. А за тот месяц времени они уже накапливаются отделениями, взводами, ротами. Правда, уже в мертвом виде.

Зато их командиры отчитываются в Кремле чуть ли не ежемесячно, что уже заняли очередной населенный пункт на этом направлении.

Просто у них есть один нелюдь, которому надо докладывать о каких-то успехах. А их нет - по крайней мере, то, что мы видим, показывает, что все это продвижение противника особого успеха не имеет. Однако каждое лицо с большими погонами в российских "стаях", структурах, докладывает наверх, что "мы имеем успех". Каждый врет, озвучивает какие-то выдумки для того, чтобы показать, что они успешно наступают.

Но даже если они соберут всю свою "стаю" со всех направлений, то, возможно, смогут взять [Покровск], где-то, примерно, за год. Как минимум год им для этого будет нужен. Но не думаю, что они оголят все участки, все направления, где они пытаются атаковать...

А задача наших сил обороны?

Моя задача как командира батальона - максимально нанести огневое поражение противнику, не дать ему осуществить продвижение на участках, за которые я непосредственно отвечаю. И, думаю, мы здесь сейчас нормально истощаем противника. Это нужно для того, чтобы потом старшие начальники, скажем так, сформировали план действий и отработали все как следует. И уже потом сделали какое-то контрнаступление, контрудар, контратаку.

Думаю, это может иметь успех.

