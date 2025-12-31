Почти полтысячи кожаных туфель XIX века выбросило на берег: в чем загадка

Местные жители вспомнили, что в прошлые годы на этих пляжах находили похожую обувь.

На пляже в Великобритании таинственным образом выбросило сотни старых кожаных туфель. Об этом пишет IFLScience.

Около 200 черных кожаных туфель были обнаружены 18 декабря некоммерческой организацией Beach Academy во время проекта по восстановлению прибрежных луж на берегу Огмор-бай-Си в долине Гламорган, Южный Уэльс. За последнюю неделю их число выросло до 437, и теперь туфли появляются на Огморе и трех других близлежащих пляжах.

"Они больше похожи на обувь прошлых лет, чем на современные модели, в основном это обувь взрослых мужчин и детей. Мы постепенно извлекаем их из зон прибрежных луж, где они были вдавлены в осадок или застряли в камнях в рамках нашего проекта по восстановлению прибрежных луж. Мы понятия не имеем, как долго они там находились! Уверены, историй много", - сообщили в организации.

Отмечается, что как ни странно, это не первый подобный случай. Комментируя пост, местные жители вспомнили, что в прошлые годы на этих пляжах находили похожую обувь.

Несмотря на то, что обувь десятилетиями плавала в море, некоторые экземпляры до сих пор находятся в удивительно хорошем состоянии. Судя по их дизайну, считается, что обувь может датироваться XIX веком, что хорошо согласуется с историей о местном кораблекрушении. В заявлении Beach Academy говорится:

"Наиболее убедительная теория заключается в том, что обувь происходит с затонувшего корабля "Фролик", который около 150 лет назад наткнулся на скалу Таскер-Рок, перевозившего обувь и груз из Италии. Ее выбросило вверх по реке Огмор, и время от времени она появляется, особенно когда происходит эрозия берега реки".

Интересно, что расположенный в Бристольском заливе, примерно в 3,2 километрах от берега Огмор-бай-Си, этот скалистый остров за последние десятилетия стал причиной гибели нескольких кораблей. Он усеян ржавыми корпусами и обломками лодок, а также, предположительно, немалым количеством ботинок.

