Евро обновил исторический максимум: официальный курс валют на последний день 2025 года

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 31 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,86 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку. Этот показатель стал очередными историческим максимум курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был установлен 25 декабря (48,68 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,39/42,42 грн/долл., а евро - 49,86/49,89 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 декабря вырос на 15 копеек и составил 42,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составил 50,05 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,40 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 42,45 гривни за доллар, а курс евро подорожал также на 15 копеек и составил 50,10 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

