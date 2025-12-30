Голосование за деньги: одному из нардепов избрали меру пресечения

Адвокаты парламентария заявили, что будут подавать апелляцию.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю. Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на самого депутата, поскольку заседание проходило в закрытом режиме.

Отмечается, что размер залога он не уточнил. А адвокаты парламентария заявили, что будут подавать апелляцию.

В то же время прокурор после заседания суда отказался комментировать судебное решение в отношении депутата.

Как отмечает издание, Кисель, который является заместителем председателя фракции "СН" и председателем парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, - один из пяти депутатов, которым Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

Кисель обвинения НАБУ и САП отвергает. Он заявил, что взяток за "нужное" голосование не было.

Голосование за деньги в ВР

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата ВР. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

В Бюро также отметили, что подозреваемые - пятеро народных депутатов. Всем им были вручены ходатайства об избрании меры пресечения.

