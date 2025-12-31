Во Франции не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина, - Le Monde

В окружении президента Франции отметили, что продолжение ударов РФ по Украине является актом неповиновения мирному плану Трампа.

В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что нет никаких веских доказательств относительно обвинений Кремля в сторону Украины о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, сообщает Le Monde.

"Нет никаких веских доказательств, которые бы подтверждали серьезные обвинения российских властей, даже после проверки информации с нашими партнерами", - сказали в окружении Макрона.

Издание, ссылаясь на этот же источник добавило, что российские власти противоречат сами себе относительно того, что именно произошло.

"Продолжение и интенсификация российских ударов является самим по себе актом неповиновения мирной программе президента Дональда Трампа", - заявил источник.

Заявления РФ об "атаке" на резиденцию Путина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что оппозиционное российское СМИ заявило, что жители Новгородской области в России, где расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина, в последние ночи не слышали звуков дронов и взрывов. Более того, в регионе не было оповещений о воздушной тревоге. Это свидетельствует о том, что обвинения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Украина якобы 91 беспилотником атаковала путинскую резиденцию "Долгие Бороды" на Валдае, была выдумкой.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств, которые подтвердили бы атаку Украины по резиденции Путина. Сибига добавил, что страна-агрессор и не предоставит их, потому что их нет, поскольку и этого нападения не было. Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия имеет длинный послужной список ложных заявлений. По словам Сибиги, это их фирменный почерк.

