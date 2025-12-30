Белень и ее возлюбленный знакомы еще со школы.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинская блогерша Инна Белень сообщила о помолвке с возлюбленным.

Во вторник, 30 декабря, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце. Она отметила, что познакомилась со своим избранником - Иваном Яловенко - много лет назад, когда они вместе учились в школе:

"В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами... но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг. Может никогда не говорила, но ты мне и тогда нравился... поэтому я делала вид, что мне все равно. И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди".

В сториз Инна призналась, что Иван уже дважды предлагал ей жениться - в марте и августе этого года, но она просто не хотела выходить замуж. На этот раз девушка ответила твердым "да". В комментариях подписчики восторженно поздравляют пару с важным решением.

Напомним, в конце ноября украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что Инна Белень беременна и ждет первого ребенка. Сама блогерша пока не комментировала эти сплетни.

