Аренда жилья в Украине: где цены самые высокие и в каких регионах растет спрос

Столица и в дальнейшем остается одним из лидеров по ценам на аренду.

Рынок аренды жилья в Украине сохраняет высокую активность в столице и крупных городах с развитыми возможностями трудоустройства. Именно эти регионы удерживают лидерство по ценам, при этом отдельные области демонстрируют рекордный рост спроса, говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя по развитию продуктов DIM.RIA Виталия Побережского, наибольший спрос на аренду жилья наблюдается в Киеве и других крупных городах, где большие возможности трудоустройства, - Львов, Винница, Одесса, Днепр.

"Наибольшую динамику роста спроса в 2025 году мы зафиксировали в Винницкой области - плюс 48%. Стабильно низкий интерес к покупке или аренде недвижимости остается в прифронтовых областях - Херсонская, Сумская, Черниговская", - сказал Побережский.

Цены на аренду в Украине

Самые высокие средние цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в Закарпатской области - около 18 450 грн в месяц, что на 13% больше, чем год назад. Во Львовской области аренда "однушки" стоит в среднем 14 350 грн (+2%). В Киеве, а также в Киевской и Волынской областях средняя цена составляет около 14 тыс. грн в месяц. При этом в Киевской области зафиксирован годовой рост на 27%, тогда как в Киеве и на Волыни заметных изменений не произошло.

Двухкомнатные квартиры дороже всего арендовать в Закарпатской области - в среднем за 19 680 грн в месяц, что на 26% больше, чем в прошлом году. В столице средняя цена составляет около 16 500 грн (+3%), в Ивано-Франковской области - 16 400 гривен (+9%), во Львовской и Киевской областях по 16 тыс. грн, при этом в Киевской области цена выросла на 14%, а во Львовской существенной динамики не зафиксировано.

В то же время самые высокие цены на аренду уже трехкомнатных квартир фиксируют в столице в среднем 28 700 грн в месяц, без заметных изменений за год. Во Львовской области аренда такого жилья стоит около 21 тыс. грн (+5%). В Ивано-Франковской области средняя цена достигла 18 450 грн в месяц, что на 23% больше, чем в прошлом году. В Киевской области трехкомнатные сдают в среднем за 18 тыс. грн (+17%), а в Закарпатской области за 17 тыс. грн, продемонстрировав наибольший рост в этом сегменте на 36%.

Аренда жилья в Украине - последние новости

По данным "OLX Недвижимость", в сегменте долгосрочной аренды квартир по Украине за год снизились и спрос, и предложение. Однако медианная стоимость аренды по Украине выросла и составляет 13 тысяч гривень. Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород.

В ноябре сообщалось, что в крупных городах Украины суммарные расходы на аренду однокомнатной квартиры догоняют цену покупки такого жилья на вторичном рынке примерно за 12-14 лет.

