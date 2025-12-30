В РФ признались, что пока не способны создать 'эликсир молодости' для Путина

В Министерстве здравоохранения РФ работают над увеличением продолжительности жизни.

В России пока нет возможности создать универсальное средство, продлевающее молодость, но Россия делает определенные успехи в увеличении продолжительности жизни. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает "The Moscow Times".

"Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна, прежде всего, пожалуй, включать вопросы регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является таким, в целом, принципиальным для человечества", - заявил он.

По словам Мурашко, российские специалисты продвинулись в продлении продолжительности жизни. Детали министр не озвучил, добавив лишь, что на возможность долгой жизни влияет сумма факторов, включая аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и другие болезни.

Путин ищет безсмертия

В конце ноября глава Сбербанка России Герман Греф заявлял, что люди "примерно к 2032 году" смогут получить шанс обрести возможность вечной жизни. Об этом банкир сказал во время дискуссии с Путиным на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Российский лидер поддержал поднятую Грефом тему, заявив, что средняя продолжительность жизни в России может быть доведена до 150 лет.

В сентябре 2024 года The Times писала, что Путин, "одержимый идеей вечной жизни", поручил ученым создать средства против старения.

По данным газеты, Министерство здравоохранения требовало от научных институтов отчетов о работе над методами противодействия клеточному старению, когнитивным расстройствам, остеопорозу и укреплению иммунной системы. В декабре этого года ряд крупных научных центров начали искать способы замедлить старение, а также измерить биологический возраст человека и его внутренних органов.

