Жилье в Украине резко подорожало: где за год цены выросли больше всего

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась почти на 10%.

В Украине в течение года существенно выросла стоимость покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Самые высокие цены традиционно фиксируют в столице и западных регионах, говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя по развитию продуктов DIM.RIA Виталия Побережского, если сравнивать с декабрем 2024 года, то в этом месяце средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась почти на 10%.

Самым дорогим рынком первичного жилья остается Киев, где средняя цена квадратного метра составляет около 1 445 долл., что почти на 8% больше, чем год назад. Во Львовской области "квадрат" подорожал до 1 188 долл., продемонстрировав годовой рост на 9%.

Наибольший годовой скачок был зафиксирован в Кировоградской области, где средняя цена достигла 1 156 долл. за квадратный метр, что на 12% больше, чем в прошлом году. В Днепропетровской области стоимость жилья выросла до 1 122 долл. за "квадрат", или на 4% за год.

В то же время Закарпатская область, несмотря на высокий спрос в течение года, стала исключением. В этом регионе средняя цена квадратного метра в регионе снизилась на 5% и сейчас составляет около 1 114 долл.

Вторичный рынок

На вторичном рынке самые высокие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Киеве. В столице стоимость однокомнатных квартир в среднем составляет около 98 тыс. долл., что на 12% больше, чем год назад. Во Львовской области такие квартиры стоят около 74 тыс. долл. (+6%), тогда как в Ивано-Франковской и Закарпатской областях по 68 тыс. долл.

Двухкомнатные квартиры также существенно подорожали. В Киеве их средняя стоимость достигла 144 тыс. долл., продемонстрировав годовой рост на 35%. Во Львовской области такие объекты стоят около 99 тыс. долл. (+7%), в Закарпатской - 92 тыс. долл. (+12%). В Ивано-Франковской области средняя цена составляет 80 тыс. долл. (+15%).

Кроме того, средняя стоимость трехкомнатных квартир в Киеве составила - 195 тыс. долл., что на 53% больше, чем год назад. Во Львовской области такие квартиры стоят около 110 тыс. долл. (+8%), в Черновицкой - 93 тыс. долл. (+1%). При этом в Ивано-Франковской области средняя цена составляет около 88,6 тыс. долл. (+18%).

Жилье в Украине - главные новости

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", в 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как предложение сократилось на 15%. Таким образом средняя стоимость квартир по Украине на вторичном рынке за год выросла на 19% и составляет более 52,6 тысячи долларов.

Кроме того, накануне зимних праздников в Украине в этом году выросли цены на жилье для отдыха в Карпатах. Самым дорогим населенным пунктом для посуточной аренды домов стало село Поляница, расположенное рядом с горнолыжным курортом Буковель.

