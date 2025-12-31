В Подмосковье в трех городах пропал свет: более 600 тысяч жителей без электроэнергии

По данным минобороны РФ, уже сбито более 100 дронов.

В Московской области зафиксировали массовое отключение электроэнергии, которое затронуло более 600 тысяч жителей, сообщают российские СМИ.

По данным, без электроэнергии остались жители города Раменское. При этом, в городе перед этим объявлялась тревога из-за атаки беспилотников.

Примечательно, что в городской администрации Раменского заявили, что причиной исчезновения света являются аварии на линии электропередач. В это время, как указало министерство обороны России, военные сбили 109 дронов самолетного типа.

Еще один российский телеграм-канал сообщил, что в то же самое время жители Можайска, Точкова и Дорохова слышали звуки, похожие на взрывы.

Через некоторое время городской голова Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении первого дрона, который летел на столицу России.

Известно, что из-за атаки беспилотников было введено ограничение на прием и взлеты самолетов в аэропорту Внуково возле Москвы.

Кроме отсутствия света, россияне массово жалуются на перебои в работе интернета и мобильной связи.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы атаковала 91 дроном путинскую резиденцию "Долгие Бороды" на Валдае. Однако жители Новгородской области РФ, в которой расположена резиденция, рассказали, что в последние ночи не слышали звуков дронов и взрывов. Добавляется, что в регионе не объявляли тревогу в это время. Резиденция Путина "Длинные Бороды" расположена к северо-востоку от города Валдай, в котором проживает до 14 тысяч человек. Поэтому, как отмечают российские журналисты, выяснявшие детали, об атаке многие жители знали бы.

Также мы писали, что Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких подтверждений заявлений России о якобы атаке Украины по резиденции Путина. Поэтому, аналитики назвали обвинения Лаврова недостоверными. Указывается, что в открытых источниках отсутствуют видео с геолокацией, кадры взрывов, пожаров или дыма вблизи объекта. К тому же, не было подобных заявлений местных чиновников или сообщения региональных медиа о повреждениях.

