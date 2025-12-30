Такого не было с 2010 года: американский бизнес накрыла волна банкротств

Наибольший удар кризиса пришелся на промышленные компании.

Корпоративные банкротства в США приближаются к уровням, невиданным со времен Великой рецессии. Инфляция, высокие процентные ставки и жесткие пошлины в 2025 году толкают сотни компаний к краху, пишет The New York Post.

По данным S&P Global Market Intelligence, по меньшей мере 717 американских компаний подали заявления о банкротстве до ноября включительно. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2010 года.

Среди крупных компаний, обанкротившихся в этом году, - аптечная сеть Rite Aid, компания по генетическому тестированию 23andMe, сеть ресторанов быстрого питания Hooters и авиаперевозчик Spirit Airlines.

Волну банкротств подпитывает токсичное сочетание устойчивого давления расходов, жестких кредитных условий и агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа, которая повысила цены на импортное сырье и нарушила глобальные цепи поставок.

В отличие от предыдущих циклов, на этот раз наибольший удар пришелся на промышленные компании. Производители, строительные фирмы и транспортные компании теперь формируют наибольшую долю новых дел о банкротстве - резкий разворот по сравнению с последними годами, когда доминировали розничные продавцы.

Федеральные данные свидетельствуют, что за год производственный сектор сократил более 70 тысяч рабочих мест - несмотря на заявления Трампа, что пошлины должны были возродить внутреннее производство.

Компании, ориентированные на потребителей и продажу товаров необязательного спроса, заняли второе место по количеству банкротств. Это сигнализирует, что уставшие от инфляции американцы сокращают несущественные расходы. Особенно уязвимыми стали ритейлеры одежды, товаров для дома и аксессуаров - на фоне приоритета расходов на продукты, аренду и коммунальные услуги.

Эксперты отмечают, что многие компании сознательно сдерживают рост цен, чтобы не потерять клиентов, даже если это означает потерю денег.

Также вырос показатель так называемых "мега-банкротств" - компаний с активами более 1 млрд долларов. Cornerstone Research зафиксировала 17 таких дел в первой половине 2025 года - максимум за любой полугодовой период со времен коронавирусного кризиса 2020 года.

Впрочем, эпицентром кризиса сейчас стала промышленность. Пошлины на сталь, комплектующие и оборудование для энергетики больно ударили по производителям и поставщикам, а изменения в политике ослабили часть сектора возобновляемой энергетики.

По словам профессора Университета штата Мичиган Джейсона Миллера, эффективные ставки пошлин на импортные солнечные элементы и панели после мая выросли примерно до 20%. И импортеры солнечных панелей во второй половине года платили почти 70 млн долл. пошлин ежемесячно, что стало непосильным бременем для малых компаний

Экономисты подчеркнули, что компании, зависимые от импорта, зажаты с двух сторон - они не могут полностью переложить расходы на потребителей и одновременно вынуждены поглощать самые высокие за десятилетия пошлины.

Торговые войны Трампа - последние новости

Швейцария добилась снижения пошлин благодаря ценным подаркам президенту США Дональду Трампу. Страна отправила делегацию промышленных магнатов с подарками, в которые вошли специальные настольные часы Rolex, 1-килограммовый персонализированный золотой слиток и много комплиментов.

В октябре США достигли рамочного соглашения с Китаем, чтобы избежать введения дополнительных 100% пошлин на китайский импорт.

