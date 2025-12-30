Одна из самых красивых в мире: почему деревню в Португалии называют 'тайным королевством'

Это древнее поселение, основанное восемь веков назад, является домом для одного из самых значимых археологических памятников региона.

Португалия может похвастаться множеством достопримечательностей. Города Лиссабон и Порту невероятно популярны, и туристы стекаются туда, чтобы прогуляться по красивым извилистым улочкам и попробовать вкуснейшую еду. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что вдали от цивилизации есть уголок Португалии, который многие никогда не видят.

"Эта деревня - настоящая жемчужина, но для тех, кто знает, это одно из лучших мест в стране. Фактически, Каштелу-Нову в Португалии получила международное признание от Всемирной туристской организации ООН (ВТО)", - сказано в статье.

ВТО оценивает деревни по строгим критериям, включающим устойчивость, возможности для местных жителей, безопасность, а также сохранение культурных и природных ресурсов.

Каштелу-Нову в Португалии заслужила признание как одна из лучших туристических деревень мира. Это древнее поселение, основанное восемь веков назад, является домом для одного из самых значимых археологических памятников региона. Римские бани Кинта-ду-Эрведал являются главной достопримечательностью для туристов, приезжающих в Каштелу-Нову. ВТО отметила:

"Самое раннее упоминание о Каштелу-Нову, тогда называвшемся Альпреда, относится примерно к 1202 году нашей эры. Чтобы защитить свое королевство от любых потенциальных угроз, король Диниш перестроил замок деревни, приняв типичные готические черты, и заказал несколько зданий в средневековом стиле".

Интересно, что деревня также получила признание за свои новаторские усилия в области устойчивого развития, став первым местом в Португалии, достигшим полной углеродной нейтральности. Каштелу-Нову предлагает для перевозки посетителей от близлежащих железнодорожных станций доступны пять электромобилей.

"Тайное королевство. Расположенная в самом сердце региона Бейра-Байша, некогда столицы Португалии, это живописная каменная деревня с видом на горы Гардуна. Здесь есть отличный туристический центр", - отметил турист, посетивший деревню.

Важно, что отдыхающие также могут узнать, как бывшие жители традиционно давили виноград, и оценить исторические усадьбы поселения.

Те, кто исследует окрестности, могут пройти по "Пути мельника", чтобы увидеть ветряные мельницы, которые когда-то были неотъемлемой частью жизни деревни.

Отмечается, что поездка в Каштелу-Ново из Лиссабона занимает около трех с половиной часов на поезде или двух с половиной часов на машине. Деревня также находится в непосредственной близости от Коимбры, привлекательного города на берегу реки в Португалии, который может похвастаться средневековым Старым городом. Поездка занимает чуть менее двух часов. позиционирование Каштелу-Нову как доступного места для однодневной поездки из города.

