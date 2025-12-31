Ученые перечислили 6 видов животных, которые всю жизнь живут с одним партнером

Ученые назвали животных, которые считаются более моногамными, чем другие.

Когда речь заходит о любви, верности и долгосрочных отношениях, люди могут наивно думать, что мы уникальны, но животный мир полон сюрпризов. Среди разных видов моногамия является скорее исключением, чем правилом, пишет IFLScience.

По словам ученых, моногамия бывает разных видов. Например, существует сексуальная моногамия, когда пары животных спариваются исключительно между собой. Это отличается от социальной моногамии, в которой пары образуют долгосрочные связи.

Обычно, это делается для воспитания потомства, совместного использования территории или совместного добывания пищи. Однако, как добавляется, время от времени они могут "изменять" своему партнеру.

Этих животных можно считать моногамными, поскольку они остаются вместе для воспитания детенышей. Однако, они не обязательно остаются вместе на всю жизнь. Другими словами, это серийная моногамия.

В статье объясняется, что моногамия обычно возникает, когда конкуренция за партнеров низкая, а воспитание потомства выигрывает от заботы обоих родителей.

У этих видов самцы и самки часто выглядят похожими, яркие физические черты минимальны, а спаривание с одним партнером стабилизирует размножение.

Однако, как отмечает издание, иногда полигамия является более эффективной, так как благодаря этому самцы могут увеличить свой репродуктивный успех, спариваясь с несколькими самками.

Указывается, что одной из групп, для которых моногамия не всегда является самым безопасным вариантом, являются млекопитающие. Ученые подсчитали, что среди этого класса животных лишь 3-5 % видов являются моногамными.

К млекопитающим, которые обычно считаются моногамными, относятся:

Калифорнийский мышиный олень или канчиль;

Африканский дикий пес;

Дамарский землекоп;

Усатый тамарин;

Эфиопский волк;

Евразийский бобер.

В недавнем исследовании ученые Кембриджского университета создали шкалу моногамии для млекопитающих, основанную на вероятности того, что особь родит братьев и сестер, имеющих общих родителей.

Люди оказались относительно близко к вершине диаграммы, но их опередили калифорнийская мышь-олень, африканские дикие собаки, эфиопские волки, евразийские бобры и другие упомянутые выше животные.

Другими словами, все эти млекопитающие, как правило, образуют пары с одним партнером на всю жизнь и могут считаться более моногамными, чем люди. Однако люди могут считаться более моногамными, чем серые волки, афалины, черные носороги и львы.

Издание добавляет, что птицы являются бесспорными чемпионами в деле брака на всю жизнь. По оценкам, 90 процентов видов птиц считаются моногамными в разной степени.

