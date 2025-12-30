Как постирать кроссовки в стиральной машине, не испортив их: советы профессионала

Есть ряд нюансов, на которые нужно обратить внимание, чтобы обувь продолжала радовать.

От тротуаров и полов в спортзалах до дождливых поездок по делам и долгих путешествий - с каждым шагом кроссовки незаметно грязь, уличную пыль, соль и пот. Многие люди считают стирку в стиральной машине самым простым способом вернуть обуви первоначальный вид.

Издание Martha Stewart выяснило у специалиста по уходу за кроссовками Девона Видаля, как правильно постирать кроссовки в стиральной машине.

"Кроссовки, особенно изготовленные из парусины, сетки, трикотажа и других спортивных материалов, можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме, если они правильно подготовлены", – говорит Видаль.

При этом нужно обратить внимание на конструкцию обуви. Кроссовки с прошитыми подошвами, как правило, лучше переносят стирку, чем проклеенные, поскольку тепло и механическое воздействие со временем могут ослабить свойства клея.

К сожалению, не все кроссовки можно стирать в стиральной машине.

"Кроссовки из кожи, замши, нубука или высококачественных дизайнерских материалов никогда не следует стирать в стиральной машине. Они просто слишком чувствительны, и их лучше чистить вручную или обратиться к профессионалам", - говорит Видаль.

При длительном контакте с водой и интенсивном воздействии эти материалы могут деформироваться, растрескаться, выцвести или необратимо изменить свою текстуру.

Как подготовить кроссовки перед стиркой в стиральной машине

Всегда снимайте шнурки и, если возможно, вынимайте стельки, потому что они могут задерживают запахи и грязь и должны чиститься отдельно. Видаль также рекомендует быстро почистить обувь щеткой, чтобы удалить засохшую грязь или мусор, прежде чем положить ее в стиральную машину, чтобы песок не оказался в барабане.

Положите кроссовки в сетчатый мешок для белья или наволочку, чтобы уменьшить удары. Этот дополнительный слой помогает защитить как обувь, так и саму стиральную машину. Шнурки можно стирать вместе с обувью, желательно положив их в другой мешок для белья, чтобы они не запутались.

При стирке кроссовок в стиральной машине обязательно используйте холодную воду. Выбирайте деликатный режим стирки и мягкое жидкое моющее средство. Видаль также советует полностью отказаться от использования кондиционера для белья, так как он может оставлять следы.

Для дополнительной защиты стирайте кроссовки с несколькими полотенцами. Это поможет сбалансировать нагрузку и смягчить удары во время отжима.

Как сушить кроссовки после стирки

Видаль предостерегает от сушки кроссовок в сушилке.

"Важно сушить только на воздухе! Тепло от сушилки может деформировать подошвы или повредить клей", – говорит он.

Наполните обувь чистыми тканями, чтобы она сохранила форму и впитала влагу во время сушки, а затем поместите кроссовки в хорошо проветриваемое место, подальше от прямых источников тепла или солнечного света. Большинство пар полностью высохнет в течение 24 часов.

