Четыре группы отключений в Киеве не смогут посмотреть новогоднее обращение президента

В Киеве сразу четыре группы потребителей из-за стабилизационных отключений электроэнергии останутся без света в новогоднюю ночь. Об этом сообщает компания ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, в столице без электроснабжения до 24:00 31 декабря будут находиться потребители групп 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2.

Таким образом, жители этих очередей не смогут посмотреть традиционное новогоднее обращение президента в прямом эфире. Разве что при наличии резервных источников питания.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений, будут оперативно информировать граждан.

Ранее исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко отметил, что в новогоднюю ночь обычно спадает нагрузка, что могло бы несколько ослабить графики. Однако все будет зависеть от того, не совершат ли россияне очередной обстрел украинской энергетики.

Позже в "Укрэнерго" подтвердили, что в большинстве регионов Украины 31 декабря будут действовать графики отключений света.

Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной после последнего массированного обстрела РФ, который состоялся 27 декабря. В результате этой атаки левый берег Киева и области до сих пор живет с экстренными отключениями света.

Как отмечал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, энергетики несколько раз пытались отменить аварийные отключения для Левобережья столицы, однако до сих пор это не удалось сделать из-за значительных повреждений.

Кроме того, в ночь на 30 декабря оккупанты снова атаковали украинские энергетические объекты Черниговской области.

По данным заместителя министра энергетики Ольги Юхимчук, по состоянию на утро 30 декабря, без света оставались более 75 тысяч потребителей.

Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказывал, что Украина сможет отказаться от графиков отключений света через 2 месяца после прекращения российских атак - именно столько времени нужно на восстановление энергообъектов.

