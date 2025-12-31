Путин готов вести свой народ на бойню, но проиграть войну он не может, - премьер Бельгии

Барт де Вевер отметил, что на переговорах с Путиным замороженные российские активы могут быть серьезным рычагом и его следует сохранить.

Президент России Владимир Путин может многое себе позволить, в частности, повести россиян на бойню, но он не готов проиграть войну, заявил в интервью HLN премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Также премьер Бельгии отметил, что Россия - крепкий народ и высказал мнение относительно использования замороженных российских активов на "финансирование войны".

"Нельзя подать торт трижды и при этом его съесть. И если мы используем эти деньги для финансирования войны, то мы также исходим из того, что россияне через два года будут истощены. Это же крепкий народ. Такой царь, как Путин, может все: морить свой народ голодом, вести его на бойню и тут и там устраивать геноцид. Но проиграть войну? Этого он не может", - заявил Барт де Вевер.

Кроме этого, премьер Бельгии комментируя предложение Европейской Комиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов РФ заявил, что президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "приходится объезжать всю Европу на велосипеде, чтобы суметь достичь компромисса".

В то же время, во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом премьер Бельгии отметил, что необходимо сохранить рычаг в виде замороженных активов РФ для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Бельгия и замороженные российские активы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Бельгия отклонила предложенные Еврокомиссией уступки по разблокированию кредита для Украины на сумму 210 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Комиссия предложила юридические изменения в свою инициативу, чтобы обеспечить поддержку Бельгии. Также указывается, что было выдвинуто предложение не предоставлять деньги Украине до того момента, пока страны ЕС не обеспечат финансовые гарантии по меньшей мере на 50% выплат.

Также мы писали, что ЕС согласился предоставить Украине беспроцентный кредит в размере на сумму в 90 млрд евро. Обозреватель The Times Уильям Браудер отметил, что это важное решение, но оно сопровождалось поражением, поскольку было отклонено предложение использования замороженных активов российского центрального банка в пользу Украины. Обозреватель отметил, что счет будут оплачивать налогоплательщики в Германии, Франции, Нидерландах и других странах. Браудер добавил, что Кремль открыто насмехается над робостью Европы. По его мнению, захват этих средств нанес бы удар по сердцу системы Путина и ускорил бы окончание войны.

