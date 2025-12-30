Рейтинг Трампа в конце года ниже, чем на данном этапе его первого срока, - опрос

Также его рейтинг на семь пунктов ниже, чем у бывшего президента Джо Байдена.

В последнем опросе 2025 года чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на три пункта ниже, чем на этом этапе во время его первого срока. Об этом пишет Forbes.

Также его рейтинг на семь пунктов ниже, чем у бывшего президента Джо Байдена, поскольку мнение американцев об экономике оказывало давление на рейтинг одобрения Трампа в течение первого года его второго срока.

Отмечается, что Трамп завершил год с рейтингом одобрения 39% и рейтингом неодобрения 56% в еженедельном опросе Economist/YouGov после нисходящей тенденции с начала его второго срока, связанной с его действиями в отношении экономики. Более половины респондентов (51%) заявили, что, по их мнению, экономика ухудшается (последний опрос 1550 взрослых жителей США проводился 26-29 декабря, погрешность составляет 3,6 пункта).

Согласно опросам Economist/YouGov, чистый рейтинг одобрения Трампа снизился на 17%, тогда как после первого года его первого срока он снизился на 14%, а после первого года президентства Байдена - на 10%.

Критика в адрес Трампа

Член Палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его заявления о якобы дроновую атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Он отметил, что Трамп, кажется, поддержал Россию, хотя республиканец напомнил, что глава Кремля часто врет.

