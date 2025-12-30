Осторожно, видео содержит спойлеры!

Во вторник, 30 декабря, Netflix представил новый трейлер финального эпизода сериала "Очень странные дела", который продлится более двух часов.

Видео почти не содержит новых кадров - трейлер состоит из эпических моментов прошлых сезонов, которые помогают вспомнить историю Одиннадцати и их с друзьями борьбы со злом. В начале зрители видят Хоппера, который обращается к дочери с пламенной речью:

"Надо, чтобы ты боролась. В последний раз. Жизнь такая несправедливая. У тебя забрали детство. На тебя напали, тобой манипулировали ужасные люди, но ты не сломалась. Борись за дни с другой стороны. Борись за мир за пределами Хокинса".

"Очень странные дела" - это американский научно-фантастический сериал Netflix, созданный братьями Дафферами, события которого происходят в 1980-х годах в вымышленном городке Хокинс. История сочетает мистический триллер, хоррор и драму и рассказывает о группе подростков, которые борются с угрозами из параллельного измерения.

Видео дня

Сериал стал мировым феноменом благодаря ностальгии по 80-м, атмосфере, музыке, сильному актерскому составу и темам дружбы, взросления и самопожертвования.

Как известно, последняя серия "Очень странных дел" выходит на Netflix одновременно во всем мире 31 декабря. В США премьера состоится в 20:00 по восточному времени. В Украине финальный эпизод станет доступным в ночь на 1 января в 03:00, поэтому посмотреть завершение сериала можно будет уже в первые часы Нового года.

Вас также могут заинтересовать новости: