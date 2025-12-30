Что делать пенсионерам, которые не успели пройти идентификацию: объяснение Пенсионного фонда

Пройти идентификацию можно несколькими способами.

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, это необходимо для продолжения в 2026 году назначенных выплат.

В случае если пенсионер или получатель страховых выплат не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, это не основание для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты.

"Если в связи с не прохождением до 31 декабря 2025 года физической идентификации выплату пенсии или страховой выплаты будет прекращена, то ее автоматически возобновят после прохождения такой идентификации", - отметили в ПФУ.

Проверить факт прохождения физической идентификации и дату прохождения последней идентификации можно на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении ПФУ через сервис "Моя идентификация".

Пройти физическую идентификацию можно лично в сервисном центре ПФУ, с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда и через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Если же получатель находится за границей, можно направить необходимые документы по почте в адрес территориального органа ПФУ или отправить сканированные копии документов через вебпортал Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Идентификация пенсионеров в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, некоторым пенсионерам до конца 2025 года нужно пройти проверку. Идентификация нужна для того, чтобы работники ПФУ убедились, что человек жив и действительно получает назначенные ему выплаты. Если проигнорировать требование, то с 1 января 2026 года пенсию начислять не будут.

