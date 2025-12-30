'Укрзализныця' восстанавливает движение поездов через Коростень после российской атаки

Государственная компания "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов из Киева в Коростень, движение которых было остановлено из-за атаки российских беспилотников 22 декабря, сообщает железнодорожный монополист в Telegram-канале.
Согласно сообщению, с 30 декабря по своему полному маршруту будет курсировать электропоезд №6617 Киев - Коростень. Кроме того, в последний день года в Коростень из столицы поедут еще восемь электричек.
Речь идет о таких маршрутах:
- №6610 Коростень - Борщаговка;
- №6601, №6607 Киев - Коростень;
- №6614, №6626 Коростень - Киев;
- №6620 Коростень - Святошин;
- №6611 Борщаговка - Коростень;
- №6621 Святошин - Коростень.
Удары России по украинской железной дороге - последние новости
22 декабря из-за российской атаки неподалеку от Коростеня сошел с путей грузовой поезд, что привело к многочасовым задержкам в движении. В день аварии максимальное время задержки поездов составляло семь часов. Из-за последствий аварии, движение поездов через Коростень было закрыто фактически на неделю, а поезда следовали объездными маршрутами.
Ранее в результате вражеского обстрела Днепропетровской области компания "Укрзализныця" зафиксировала обесточивание контактной сети. Задержки движения поездов тогда достигали более шести часов.