'Укрзализныця' восстанавливает движение поездов через Коростень после российской атаки

Проезд через Коростень был закрыт около недели назад после обстрела.

Государственная компания "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов из Киева в Коростень, движение которых было остановлено из-за атаки российских беспилотников 22 декабря, сообщает железнодорожный монополист в Telegram-канале.

Согласно сообщению, с 30 декабря по своему полному маршруту будет курсировать электропоезд №6617 Киев - Коростень. Кроме того, в последний день года в Коростень из столицы поедут еще восемь электричек.

Речь идет о таких маршрутах:

№6610 Коростень - Борщаговка;

№6601, №6607 Киев - Коростень;

№6614, №6626 Коростень - Киев;

№6620 Коростень - Святошин;

№6611 Борщаговка - Коростень;

№6621 Святошин - Коростень.

22 декабря из-за российской атаки неподалеку от Коростеня сошел с путей грузовой поезд, что привело к многочасовым задержкам в движении. В день аварии максимальное время задержки поездов составляло семь часов. Из-за последствий аварии, движение поездов через Коростень было закрыто фактически на неделю, а поезда следовали объездными маршрутами.

Ранее в результате вражеского обстрела Днепропетровской области компания "Укрзализныця" зафиксировала обесточивание контактной сети. Задержки движения поездов тогда достигали более шести часов.

