На ЗАЭС восстановили ключевую линию электропередач, - МАГАТЭ

В то же время, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной.

Технические специалисты успешно завершили важные ремонтные работы на линии электропередачи вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.

В сообщении указывается, что ремонтные работы проводились при гарантиях безопасности, предоставленных обеими сторонами в рамках местного перемирия, которое было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ.

В сообщении отмечается, что это уже третий случай за последние месяцы, когда благодаря временному перемирию, которое было согласовано и контролируется МАГАТЭ, удалось восстановить электроснабжение. Подчеркивается, что оно является жизненно важным для ядерной безопасности, но было повреждено во время военного конфликта.

Добавляется, что в конце октября благодаря такому "окну тишины" удалось положить конец десятой и самой длительной за все время конфликта ситуации полной потери внешнего электроснабжения на ЗАЭС.

В МАГАТЭ поделились, что на этот раз временное перемирие позволило восстановить передачу электроэнергии между электрическими распределительными станциями ЗАЭС и соседней Запорожской тепловой электростанцией через две недели после ее отключения, которое произошло, вероятно, из-за военных действий.

Объясняется, что это соединение является важным, поскольку оно обеспечивает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередачи ЗАЭС напряжением 330 киловольт (кВ).

В заявлении говорится, что под наблюдением группы МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, ремонтные работы были начаты в воскресенье утром и были завершены в понедельник после обеда.

"Успешные ремонтные работы, проведенные на этой неделе, а также в октябре и ноябре, демонстрируют, что такая организация, как МАГАТЭ, может сотрудничать с обеими сторонами конфликта для достижения общей цели: предотвращения ядерной аварии, которая не в интересах никого", - заявил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ поблагодарил Украину и Россию за сотрудничество. В то же время, Гросси заявил, что общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной.

"Я хотел бы поблагодарить как Российскую Федерацию, так и Украину за конструктивное сотрудничество с нами, которое позволило достичь этого результата благодаря договоренности об очередном локальном прекращении огня. В результате нам удалось сделать важный шаг в поддержку ядерной безопасности и защищенности. Однако общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, и наша работа еще далеко не завершена", - сказал он.

В МАГАТЭ объяснили, что атомные электростанции, как в случае ЗАЭС, нуждаются во внешнем электроснабжении для охлаждения реактора и отработанного топлива, а также для других важных функций безопасности и охраны, даже когда они не производят электроэнергию.

Отмечается, что до полномасштабного российского вторжения в Украину, ЗАЭС, которая является крупнейшей электростанцией в Европе, имела 10 линий электропередач, тогда как сейчас их осталось только две.

Судьба ЗАЭС в рамках мирных переговоров

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Россия и США обсуждают возможность совместного управления ЗАЭС без участия Украины. Также Путин добавил, что якобы США выразили заинтересованность в ЗАЭС, как в объекте для майнинга криптовалюты. Глава Кремля добавил, что США предложили России рассмотреть возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию ЗАЭС. По словам Зеленского, США предлагают по 33% дивидендов Украине, РФ и США. Америка, как пояснил президент Украины, выступает как главный менеджер этого совместного предприятия. Однако, по словам Зеленского, Киев предлагает, чтобы 50% произведенной электроэнергии давался Украине, а еще 50% - США. Указывается, что Америка сама будет определять свое распределение.

