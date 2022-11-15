Оккупанты превзошли 10 октября.

Российские войска выпустили сегодня по Украине около 100 ракет.

Как сообщил в эфире национального телемарафона представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, оккупанты превзошли 10 октября - тогда применили 80 ракет.

"Да, это массированный ракетный удар. Да, объекты критической инфраструктуры - первая цель. Но, как видим, последствия ракетных атак есть и по жилым домам", - рассказал он.

По словам Игната, в сегодняшнем массированном ударе участвовали самолеты российской стратегической авиации. Среди сбитых ракет - Х-101 и Х-555.

Также россияне применили ракеты "Калибр" морского базирования. Информацию о количестве сбитых ракет Игнат пообещал обнародовать позже.

Новость дополняется...