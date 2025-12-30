За неделю ДТЭК вернул свет 1,8 миллионам семей после вражеских атак

Больше всего восстановлений было в Киеве, который враг подвергал обстрелам на последней неделе.

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 1,8 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Киеве, который враг подвергал обстрелам на последней неделе. Несмотря на все разрушения и вызовы безопасности здесь энергетики вернули свет в более 771 тысячу домов.

В свою очередь в Одесской области, энергосистема которой стала мишенью для врага в течение нескольких последних недель, с 22 по 28 декабря удалось вернуть свет в дома 452 тысяч семей местных жителей.

На Киевщине в тот же период удалось восстановить электроснабжение 356,5 тысяч домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

В то же время несмотря на крайне тяжелую ситуацию в Донецкой области из-за непрерывных боев на территории региона, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов и вернуть электричество в 218 тысяч домов.

Кроме того, на Днепропетровщине с 22 по 28 декабря специалисты смогли вернуть электроснабжение в почти 35,2 тысяч домов.

Напомним, в течение предыдущей недели энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более одному миллиону семей после вражеских атак.

