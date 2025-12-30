Сам актер не будет работать в новогоднюю ночь.

Украинский эстрадный певец и композитор Павло Зибров удивил большой суммой гонорара за свое выступление в новогоднюю ночь.

В интервью BLIK.ua артист признался, что сейчас количество корпоративов в праздничные дни гораздо "скромнее". Кроме того, по его словам, суммы гонораров, которые озвучивают другие артисты, всегда надо делить пополам:

"Как бы там кто не хвастался, не рассказывал, сколько тысяч долларов и евро стоит - все это фигня. Делите это все пополам. Когда рассказывают, что одни за корпоратив берут 20 тысяч евро, другие 40 тысяч евро - это понты для бедных, называется".

На вопрос, работает ли он в Новый год, 68-летний певец ответил "нет". Он посоветовал другим зарабатывать деньги до этого праздника, а сам праздничный день проводить с детьми, родителями и близкими.

"Я поставил 100 тысяч евро. Пока что я лидер. И в прошлом году был лидером - на первом месте. Были предложения, но никто не купил. Нормально, продержался две недели первым. Тогда было 100 тысяч долларов, а сейчас 100 тысяч евро", - рассказал он о своем гонораре.

