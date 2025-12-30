Актер уверен, что военная служба никого не обойдет стороной.

Украинский актер и военнослужащий Владимир Кравчук ("Ти - космос", "Бурштинові копи") раскрыл свое отношение к коллегам, которые не мобилизовались в ряды армии.

В интервью Суспільному 41-летнего артиста спросили, не чувствует ли он обиды из-за того, что он и актеры, которые продолжают свою карьеру, оказались в разных условиях. Кравчук ответил, что уйти на фронт было его личным выбором, поэтому он не видит причин обижаться на других:

"Плюс мне кажется, что нам всем еще придется повоевать, в той или иной роли. Нас не обойдет это - всем надо будет включиться. Многие мои коллеги занимаются волонтерством, донатят, ищут и перегоняют машины. Помню, как мы когда-то сидели под границей на Сумщине. Тогда еще не было активных боевых действий там, и часть из нас такая: "Да что мы здесь сидим, копаем, что-то стережем. Хочется уже там, в бою, помогать, отвоевывать эту независимость". И тогда кто-то сказал: мол, да подождите, еще все будет. И это действительно так было, просто позже. А настоящие боевые действия несколько отрезвляют такие твои порывы".

Кравчук отметил, что в Киеве пытается держать себя в форме, ведь в любой момент может вернуться к выполнению задач ближе к линии боевого соприкосновения. Говоря о вероятных карьерных потерях в результате решения мобилизоваться, актер сказал, что мы не живем в идеальном мире.

"Всегда у кого-то будет лучше получаться, к кому-то будет больше внимания. Я понимаю, что если бы не пошел в армию в начале, то, возможно, просто "съел" бы себя. Не знаю, воспользовался бы я этой возможностью во время войны - больше сниматься. Думаю, я бы себя уничтожил или самокопанием каким-то, или, не знаю, алкоголем. Но это - я. Каждый сам с собой договаривается. Я бы не смог, мне кажется", - добавил артист.

Как известно, актер Владимир Кравчук мобилизовался еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Сначала он служил пулеметчиком, а впоследствии стал военным корреспондентом.

