Когда зима становится насыщенной делами, времени на составление образов почти не остается, поэтому капсульный гардероб становится для многих настоящим спасением.
Стилисты Дейзи Тинсли Барнетт, Корин Пьер-Луи, Арисия Саймс и Селеста Раут дали Real Simple рекомендации, которые позволят вам создать идеальную "капсулу". Они советуют сосредоточиться на теплых, практичных и в то же время эстетичных вещах, которые легко комбинируются между собой и отлично смотрятся в любой ситуации.
Основой зимнего гардероба должен стать однотонный шерстяной свитер. Эта универсальная вещь хорошо сочетается с джинсами, классическими брюками и юбками, а также подходит для многослойных образов. Не менее важны черные джинсы с лаконичным кроем - они выглядят сдержанно, легко адаптируются под разные стили и уместны даже в полуофициальных ситуациях.
Тонкий гольф считается настоящей необходимостью, поскольку не только согревает, но и выглядит элегантно и идеально подходит для наслоения под рубашки, платья или жакеты. Для холодных дней советуют также иметь объемный шарф-плед, который не только добавляет акцента образу, но и может заменить легкую верхнюю одежду.
Среди обуви ключевой позицией называют водонепроницаемые челси - практичные, аккуратные и уместны и с джинсами, и с платьями. Для верха стилисты советуют обратить внимание на топ с лодочным вырезом: он выглядит женственно, красиво подчеркивает ключицы и хорошо работает как самостоятельно, так и в многослойных образах.
Клетчатая фланелевая рубашка добавляет зимнему гардеробу цвета и характера, не жертвуя вашим комфортом. А свитер-платье с высоким воротником может стать одним из самых удобных решений для холодного сезона. Этот готовый образ легко адаптировать под офис или вечерний выход. А тем, кто не любит лишнего объема, советуют выбрать жилет-свитер.
Флисовые колготки позволяют носить юбки и платья даже в мороз, а также могут служить дополнительным слоем тепла. Эксперты советуют в холодное время заменить легкие жакеты на более плотные - из твида, вельвета или шерстяной смеси, которые добавляют структурности образам.
Отдельно стоит иметь объемный свитер с высоким горлом - он добавляет ощущение уюта и делает даже самую простую комбинацию продуманной. Также для мягкой зимы или переходного периода незаменимым элементом становится практичный, универсальный и устойчивый к ветру и дождю тренч.
А для повседневных выходов зимой не помешает иметь теплую и максимально удобную обувь без шнуровки, например UGG. Завершающим акцентом зимней капсулы станет теплая кашемировая шапка.
Напомним, ранее УНИАН публиковал несколько идей, которые помогут вам стилизовать огромный свитер.