Это позволяет быстро одеваться, не жертвуя стилем и комфортом.

Когда зима становится насыщенной делами, времени на составление образов почти не остается, поэтому капсульный гардероб становится для многих настоящим спасением.

Стилисты Дейзи Тинсли Барнетт, Корин Пьер-Луи, Арисия Саймс и Селеста Раут дали Real Simple рекомендации, которые позволят вам создать идеальную "капсулу". Они советуют сосредоточиться на теплых, практичных и в то же время эстетичных вещах, которые легко комбинируются между собой и отлично смотрятся в любой ситуации.

Основой зимнего гардероба должен стать однотонный шерстяной свитер. Эта универсальная вещь хорошо сочетается с джинсами, классическими брюками и юбками, а также подходит для многослойных образов. Не менее важны черные джинсы с лаконичным кроем - они выглядят сдержанно, легко адаптируются под разные стили и уместны даже в полуофициальных ситуациях.

Видео дня

Тонкий гольф считается настоящей необходимостью, поскольку не только согревает, но и выглядит элегантно и идеально подходит для наслоения под рубашки, платья или жакеты. Для холодных дней советуют также иметь объемный шарф-плед, который не только добавляет акцента образу, но и может заменить легкую верхнюю одежду.

Среди обуви ключевой позицией называют водонепроницаемые челси - практичные, аккуратные и уместны и с джинсами, и с платьями. Для верха стилисты советуют обратить внимание на топ с лодочным вырезом: он выглядит женственно, красиво подчеркивает ключицы и хорошо работает как самостоятельно, так и в многослойных образах.

Клетчатая фланелевая рубашка добавляет зимнему гардеробу цвета и характера, не жертвуя вашим комфортом. А свитер-платье с высоким воротником может стать одним из самых удобных решений для холодного сезона. Этот готовый образ легко адаптировать под офис или вечерний выход. А тем, кто не любит лишнего объема, советуют выбрать жилет-свитер.

Флисовые колготки позволяют носить юбки и платья даже в мороз, а также могут служить дополнительным слоем тепла. Эксперты советуют в холодное время заменить легкие жакеты на более плотные - из твида, вельвета или шерстяной смеси, которые добавляют структурности образам.

Отдельно стоит иметь объемный свитер с высоким горлом - он добавляет ощущение уюта и делает даже самую простую комбинацию продуманной. Также для мягкой зимы или переходного периода незаменимым элементом становится практичный, универсальный и устойчивый к ветру и дождю тренч.

А для повседневных выходов зимой не помешает иметь теплую и максимально удобную обувь без шнуровки, например UGG. Завершающим акцентом зимней капсулы станет теплая кашемировая шапка.

Напомним, ранее УНИАН публиковал несколько идей, которые помогут вам стилизовать огромный свитер.

Вас также могут заинтересовать новости: