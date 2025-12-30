Германия разработала секретный план на случай войны из-за гибридных атак РФ, - Politico

В документе подчеркивается важность гражданских структур в возможном военном конфликте.

Военные планировщики Германии опасаются, что недавние кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации могут стать началом новой войны. Об этом говорится в конфиденциальном правительственном документе, с которым ознакомилось издание Politico.

Отмечается, что в Германии разработали Оперативный план, который включает в себя описание того, как Берлин организует оборону немецкой территории в большом конфликте. Военные планировщики страны внимательно следят за действиями России, которые направлены против стран НАТО.

В документе говорится о том, что гибридные атаки "могут фундаментально служить для подготовки военного противостояния", поделились в издании. Также в нем кибероперации и кампании влияния рассматриваются как часть военной эскалации.

Видео дня

Кроме того, в документе указано, что Германия может стать оперативной базой и транзитным коридором для войск стран НАТО, которые рано окажутся под давлением врага.

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, военные планировщики Германии уверены в том, что в случае войны ФРГ станет приоритетной целью атак с применением систем большой дальности. Они не исключают, что враг будет наносить удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

Также в документе подчеркивается важность гражданских структур в возможном военном конфликте. Например, транспортные сети, энергоснабжение, медицинские услуги и частные подрядчики неоднократно упоминаются как факторы, способствующие развитию событий.

В 2026 году Россия может атаковать страну НАТО

Ранее чрезвычайный полномочный посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый заявил, что есть достаточно большая вероятность, что в 2026 году Россия атакует европейскую страну-члена НАТО. По его словам, на сегодня уже есть переход от российско-украинской войны к европейской.

Чалый отметил, что из-за абсолютно ошибочного, эмоционального решения Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина война была затянута искусственно в Европу. По его мнению, глава Кремля хочет атаковать европейскую страну-члена НАТО, и это может быть Финляндия, Швеция, страны Балтии, Польша или Румыния.

Чалый предупредил, что от действий европейских стран будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Вас также могут заинтересовать новости: