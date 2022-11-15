По словам Галущенко, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

"Сегодня снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны", - сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

По словам Галущенко, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии", - сообщил министр, добавив, что введены аварийные отключения.

Глава Минэнерго отметил, что после поражений на военной и международной аренах враг совершает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы.

"Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", - добавил он.

Ракетный удар по Украине 15 ноября: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попаданиях в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

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