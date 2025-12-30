Молодежь променяла 'пиво на дорожку' в аэропортах на матчу и смузи

Поколение Z разрушает популярный стереотип о туристах, напивающихся перед полетом.

Пока авиаэксперты жалуются на всплекс агрессии среди пассажиров самолетов, вызванный в первую очередь чрезмерным употреблением алкоголя, британские аналитики фиксируют интересные тенденции среди молодежи.

Как пишет The Independent, новое исследование крупнейшей в Великобритании группы аэропортов показало, что молодые люди, родившиеся после 1997 года, в аэропортах все чаще меняют пиво перед полетом на матчу и смузи.

В частности, группа аэропортов MAG, которой принадлежат аэропорты Манчестера, Лондона Станстеда и Ист-Мидлендса, сообщила, что во всех них продажи матчи выросли на 165 процентов по сравнению с прошлым годом.

Аналогично, совокупный рост продаж смузи составил более 650% по сравнению с прошлым годом.

Другие туристические тренды среди молодежи

Группа MAG также выявила другие тенденции среди поколения Z, влияющие на путешественников.

В частности, на данный момент среди этой возрастной группы лидируют в рейтинге популярности европейские городские поездки, вытесняя пакетные туры для людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые были более популярны среди предыдущих поколений.

При этом молодые люди, известные как "цифровое поколение", все чаще используют ИИ в качестве виртуального турагента для планирования своего отдыха.

Одновременно тенденции поколения Z также влияют на то, что чаще покупается перед выходом на посадку – от масок для лица для ухода за кожей в полете до сувениров.

Почему лучше не пить алкоголь перел полетом на самолете

Как сообщал УНИАН, ранее опытный бортпроводник призвал туристов отказаться от "пива на дорожку" в аэропорту, поскольку это несет риски для их здоровья.

В свою очередь гендиректор Ryanair Майкл О'Лири жаловался, что пассажиры все чаще напиваются еще до вылета, а потому стоит ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе.

