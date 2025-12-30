Европейские лидеры советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, - Der Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского "не заходить слишком далеко".

Несмотря на все публичные заявления, многие европейские главы государств и правительств по-прежнему не доверяют президенту США Дональду Трампу. Они посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому быть осторожным перед встречей с президентом США, сообщает Der Spiegel со ссылкой на стенограмму на английском языке.

Издание указывает, что перед встречей с главой Белого дома, президент Украины имел телеконференцию с европейскими союзниками. Ее организовал канцлер Германии Фридрих Мерцв субботу, 27 декабря.

Отмечается, что Мерц подчеркнул, что важно, чтобы президент Украины нашел способы договориться с США о территориальных уступках, гарантиях безопасности и восстановлении. Добавляется, что канцлер Германии якобы попросил украинского президента "не заходить слишком далеко" и одновременно быть "осторожным".

В статье говорится, что пресс-секретарь правительства Германии ответила на запрос издания, что не комментирует детали конфиденциальных переговоров. Издание отметило, что другой участник переговоров подтвердил, что содержание телеконференции было правильно передано. Однако, он не захотел подтверждать отдельные цитаты.

Также согласно данным стенограммы, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев ускорить работу над гарантиями безопасности, а также как можно быстрее окончательно определить свое участие.

Отмечается, что Макрон настаивает на создании миротворческих сил для Украины, которые будут защищать страну от возможного нового нападения России в случае подписания мирного соглашения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время телеконференции заявил, что европейцы не должны выглядеть как те, кто тормозит процесс. В то же время, согласно документу, несколько глав правительств заявили, что для гарантий безопасности или даже отправки войск необходимо, чтобы эти вопросы рассмотрел их парламент.

По данным издания, в Берлине скептически относятся к возможной отправке немецких солдат в Украину, по крайней мере до тех пор, пока не будут четко определены основные положения возможного мирного соглашения с Россией.

Указывается, что во время телеконференции премьеры Дании, Швеции и Норвегии, Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стьоре, попросили президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом подробно проинформировать об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности.

Примечательно, что неоднократно во время разговора звучала фраза, что это надо видеть "на бумаге". Также президенту Украины советовали не делать официальных уступок в территориальных вопросах, если не предоставляются твердые обязательства по гарантиям безопасности.

Согласно информации, канцлер Германии отметил, что они готовы стать частью мирного соглашения, но хотят знать о его содержании перед тем, как подписать.

Также, как говорится в документе, многие лидеры европейских стран посоветовали президенту Украины спросить Трампа о позиции России относительно текущей версии мирного плана.

Более того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовали также Зеленскому поинтересоваться у главы Белого дома, что он будет делать, если Россия скажет "нет" мирному соглашению.

Издание добавляет, что сейчас мирный план состоит из 20 пунктов после обсуждений между Украиной, США и Европой в течение последних недель в отличии от первого варианта, содержащего 28 пунктов, в разработке которого принимал участие представитель российского диктатора Владимира Путина.

В публикации подчеркивается, что даже после встречи Трампа и Зеленского европейские дипломатические круги заявляли, что непонятно, какую позицию занимает Россия по территориальным вопросам.

В частности, заместитель спикера правительства Германии Себастиан Хилле указал на "определенное расхождение" между тем, что Путин якобы выражает в разговорах, и официальными заявлениями Кремля.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план должны будут подписать четыре стороны: Украина, Европа, Америка и Россия. Поэтому, добавил президент Украины, необходимо, чтобы была техническая четырехсторонняя группа. Зеленский добавил, что уже создана украинско-американская рабочая группа и она уже показала результаты. Кроме этого, в Берлине состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием Украины, США и европейских партнеров.

Также мы писали, что по словам Зеленского, в мирном плане рассматриваются гарантии безопасности для Украины сроком на 15 лет. Однако президент Украины предлагает США согласовать более долгий срок, поскольку российская военная агрессия против Украины уже длится более 11 лет. По мнению Зеленского, следует рассмотреть возможность гарантий безопасности на 30, 40 или 50 лет. По словам президента Украины, Трамп обещал над этим подумать.

