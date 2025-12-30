'Принято стратегическое решение': спикер 155 бригады высказался об обороне Покровска

По словам Артема Прибыльнова, сейчас бойцы ВСУ контролируют северную часть города.

Украинские защитники продолжают оставаться в Покровске, поскольку такое решение является стратегическим. Об этом заявил представитель 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов в эфире "Громадського радіо".

По его словам, отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

Прибыльнов отметил, что бойцы ВСУ контролируют северную часть города и блокируют попытки захватчиков продвигаться в южной. Когда враг это понял, то пытается выйти на западную часть города, чтобы перерезать логистику украинским военным, однако сейчас эти атаки блокируются.

Представитель бригады добавил, что Покровск является стратегическим городом, господствующей высотой, и это о многом говорит, а именно радиогоризонт. Поэтому если противник захватит город, то этот радиогоризонт даст возможность российским дронам залетать вглубь Днепропетровщины.

"Было принято стратегическое решение - оставаться в Покровске. Потому что, как я уже сказал, Покровск - это господствующая высота. И отступление из Покровска это будет очень долгий путь. Потому что дальше - поля. И ближайший город - это Доброполье. То есть это 20-30 километров", - подчеркнул Прибыльнов.

По его словам, командование может принять решение об отступлении из Покровска для сохранения жизни личного состава, однако такое действие, по его мнению, будет означать не поражение, а элемент активной обороны.

"Если будет принято такое решение - мы увидим это в будущем", - заверил он.

Спикер добавил, что сейчас оборона Покровска построена так, чтобы армия РФ не смогла закрепиться в городе даже тогда, когда туда зайдет.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин заявил, что россияне на новый год хотят заявить о захвате Покровска. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток продвинуться и на Добропольском направлении для того, чтобы обойти Покровск.

В то же время командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады Александр рассказал о давлении россиян в Покровске. По его словам, сейчас россияне проводят тактику инфильтрации малыми пехотными группами, пользуясь погодой, которая затрудняет постоянное наблюдение.

"То есть, сейчас стандартная ситуация, когда на улице длиной, мол, 500 метров может быть одна наша позиция, одна позиция врага и каждый соответственно наносит по их позициям огневое поражение, прежде всего, беспилотной компонентой, а они выискивают наши позиции, также пытаются их уничтожить", - отметил Александр.

