'Это было бы неуместно': у Трампа поставили под сомнение 'удары' ВСУ по резиденции Путина

Уитакер подчеркнул, что Украина действительно хочет заключить мирное соглашение.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что "пока неясно", действительно ли Украина атаковала резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Такое заявление он сделал в эфире Fox Business.

"Мне кажется немного неуместно быть так близко к мирному соглашению - Украина действительно хочет заключить мирное соглашение - и затем делать что-то, что может быть расценено как опрометчивое или неконструктивное", - сказал Уитакер.

Постпред США при НАТО напомнил, что ранее американский президент Дональд Трамп также выразил сомнение в том, что Украина действительно атаковала резиденцию Путина. Он подчеркнул, что это был бы слишком провокационный шаг в ходе мирных переговоров.

Видео дня

Кроме того, Уитакер отметил, что Россия не прекратила свои атаки по Украине, несмотря на все дипломатические усилия, направленные на завершение войны. Он добавил, что Украина каждую ночь подвергается ударам беспилотников и ракет по своей столице.

"Я думаю, что обе стороны хотят положить конец войне, вопрос только в условиях - мы все больше осознаем различия между двумя сторонами, мы слышим, что соглашение готово на 90-95%", - заверил Уитакер.

Постпред США при НАТО также заявил, что территориальные вопросы остаются одними из самых сложных в ходе урегулирования.

Реакция Трампа на "атаку" Украины на резиденцию Путина

Напомним, что в России заявляют о том, что Украина якобы пыталась атаковать резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай) в ночь на 29 декабря. Украина отрицает эту атаку.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отреагировал на заявления РФ о якобы "атаке" на резиденцию Путина. Более того, глава Вашингтона заявил, что об этом ему лично сказал российский диктатор во время последнего телефонного разговора.

Трамп заявил, что "было бы очень плохо", если атака по резиденции Путина действительно произошла. Он также сказал, что "это никуда не годится" и напомнил о том, что остановил поставки ракет Tomahawk Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: