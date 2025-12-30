Для этой закуски не нужны дорогие ингредиенты, а выглядит она очень празднично.

На новогодний стол помимо привычных бутербродов и тарталеток можно готовить креативные блюда. Необычные закуски на Новый год привлекают гостей и создают праздничное настроение. Такие лакомства показывают изобретательность повара.

Оригинальная идея на праздник - закуска Мандаринки в форме одноименных фруктов. Внешне она выглядит точно как цитрусы, а внутри содержит нежную сырную массу. Для приготовления вам не нужны дорогие ингредиенты - только немного аккуратности.

Закуска Мандарины на Новый год

Внешний оранжевый слой делается из вареной моркови, а внутри - смесь сыра и курицы. Можно также приготовить вегетарианский вариант с крабовыми палочками.

Подготовьте такие продукты:

2 крупные моркови;

1 куриное филе;

1 плавленый сыр;

80 г твердого сыра;

2 яйца;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки майонеза;

перец горошком для украшения.

Также вам понадобится пищевая пленка.

Морковь, яйца и мясо отварите до готовности и остудите. Плавленый сыр положите на несколько часов в холодильник и достаньте перед приготовлением - так его проще натирать.

Курицу очень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Остальные ингредиенты натрите на самой маленькой терке (морковь отдельно от других). Смешайте продукты для начинки, посолите по вкусу.

Чтобы сделать аккуратные новогодние закуски, выложите тертую морковь тонким слоем на пищевую пленку. Скатайте небольшие шарики из наполнителя. Разместите их по центру. Затем соберите пленку в "мешочек" и сформируйте руками изделия в форме мандаринов, чтобы морковный слой покрыл начинку. А из перца горошком сделайте "хвостик".

