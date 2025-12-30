Компания Eurostar отменила все рейсы между Великобританией и Европой: какая причина

Магистральная железнодорожная линия закрывается во время повышенной загрузки направления в преддверии Новогодних праздников.

Международный высокоскоростной железнодорожный сервис Eurostar, который соединяет Брюссель и Лондон, во вторник отменил все рейсы из-за технических проблем в Ла-Маншском тоннеле - там пропало электроснабжение. Об этом сообщает издание POLITICO.

"Eurostar" призвала пассажиров не пользоваться станциями, среди которых Brussels-Midi, Gare du Nord в Париже и St Pancras в Лондоне.

"Из-за проблемы с электроснабжением и неисправного поезда "Le Shuttle" тоннель сейчас закрыт. К сожалению, это означает, что сегодня мы вынуждены приостановить все услуги до дальнейшего уведомления", - сообщила компания в обновлении сервиса на своем сайте.

"Le Shuttle" - железнодорожный сервис, который перевозит транспортные средства и пассажиров через тоннель под Ла-Маншем, испытывает задержки до трех с половиной часов, согласно обновлению на его вебсайте.

Eurostar также призвал пассажиров не ехать до станций, среди которых Brussels-Midi, Gare du Nord в Париже и St Pancras в Лондоне. Британские СМИ сообщали о пробках перед туннельным терминалом в Фолкстоне, Англия, и станции, переполненные оставленными пассажирами в Лондоне и Париже.

Eurostar опроверг сообщения об оставленных в тоннеле пассажирах поезда.

"Это поломанный шаттл, который теперь был выведен из тоннеля", - сказал представитель компании.

Ла-Маншевый тоннель соединяет Великобританию с континентальной Европой. При нормальных условиях поездка из Лондонского St Pancras в Brussels-Midi занимает примерно два часа.

Транспортное сообщение в Украине

Как сообщал сегодня УНИАН, "Укрзализныця" возобновляет движение поездов через Коростень после российской атаки. В Коростень из Киева поедут еще восемь электричек.

Согласно сообщению, с 30 декабря по своему полному маршруту будет курсировать электропоезд №6617 Киев - Коростень. Кроме того, в последний день года в Коростень из столицы поедут еще восемь электричек.

