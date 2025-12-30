'Трамп сказал, что мне поможет': Зеленский признался, чего он ожидает от США

Зеленский отмечает, что россияне хотят инфраструктурно отрезать Одессу и другие города.

Украине очень нужны средства противовоздушной обороны, и президент Соединенных Штатов Америки Трамп сказал, что поможет. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, поднимал ли он вопрос недавних ударов по Одесской области в разговорах с американской стороной, и есть ли понимание того, какая стратегия россиян в таких ударах и как это влияет на украинскую экономику сейчас.

"Отдельный второй блок у нас был с президентом Трампом, что мне очень нужна ПВО. Мне очень нужны ракеты NASAMS, мне очень нужны ракеты PAC-3 для "Петриотов". И я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация, публично, но я показал, продемонстрировал это американской стороне. Был секретарь Рубио, был также министр Хегсет, и я все это показал, и президент Трамп сказал, что он мне поможет", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что благодарен Трампу за это, и что передал "соответствующие бумаги с количеством, что нам нужно и как".

Глава государства также отметил, что отдельно он сказал, что мы готовы приобрести все это через программу PURL. Президент сказал:

"И здесь я хочу поблагодарить европейцев за то, что они наполняют эту программу, и у нас есть возможность покупать ПВО. Я попросил только президента, если можно нам помочь, - чем быстрее, тем лучше. Безусловно, дипломатия - номер один, но параллельно, пока мы не закончили войну, вы видите, что Россия делает, какие удары, какое количество. Поэтому я очень попросил и фокусировал нашу вторую часть разговора именно на ПВО".

Ситуация в Одесской области

Зеленский также отметил, что россияне хотят инфраструктурно отрезать Одессу и другие города.

"Они бьют по портовой инфраструктуре. Бьют и убивают они и людей, и экономику, уменьшая наши возможности экспорта благодаря морскому коридору. Мы восстанавливаемся, делаем как можно быстрее. Для нас все это очень важно", - подчеркнул он.

Удары РФ по Одессе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, российская армия нанесла дроновых ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, повреждения получили, в частности, два гражданских судна. Также есть раненые среди гражданских.

Военные отметили, что порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры, а атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность.

