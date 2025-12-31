Армия РФ атакует Одессу: часть города без света, воды и тепла

Целью оккупантов вновь стала гражданская и энергетическая инфраструктура, горят склады.

Армия России в ночь на 31 декабря начала атаковать Одесскую область, в областном центре - пожары, часть города без света, водо- и теплоснабжения.

Дополнено 01:54: В Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 23.30. Мониторинговые каналы сообщили, что очень много "Шахедов" идут в сторону Одессы и Одесской области. Впоследствии в городе начались взрывы, дроны фиксировались в разных районах города.

Видео дня

Вскоре начальник Одесской областной городской администрации Сергей Лысак заявил, что из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение.

"Очередное доказательство того, что Россия воюет с мирным населением... Атака продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах", - подчеркнул Лысак.

В соцсетях очевидцы сообщают, что в городе вспыхнули пожары. Также местные Telegram-каналы пишут, что есть повреждения жилых домов и одного из почтовых отделений.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, именно сейчас враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. Целью россиян вновь стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации. Информация о пострадавших уточняется.

"Прошу жителей Одесской области до отбоя оставаться в безопасных местах. Не приближаться к местам попаданий, не снимать и не распространять работу ПВО", - подчеркнул чиновник.

По состоянию на 1.15 атака в Одессе продолжается.

Атаки РФ на Одессу: последние новости

Как сообщал УНИАН, 30 декабря армия РФ нанесла дроновые удары по портам в Одесской области. По данным ВМС ВСУ, россияне ударными БПЛА атаковали судна "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для загрузки пшеницы. По информации вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, агрессор атаковал морские порты "Южный" и "Черноморск". В результате атаки получил ранения 48-летний мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: