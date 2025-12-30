31 декабря в Украине будет мороз и снег

Температура снизится по всей стране.

2025 год в Украине завершится классической зимней погодой. 31 декабря будет пасмурно, местами - с прояснениями. Температура начнет снижаться: ночью будет -4°...-9°, а днем столбики термометров покажут -2°...-7°, на юге -3°...+1°. Практически по всей стране ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -8°, днем -4°, небольшой снег.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Тернополе 31 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -7°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -7°...-3°, пасмурно, небольшой снег.

В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-3°, небольшой снег.

В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°, небольшой снег.

В Херсоне в среду ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Харькове - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -9°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе в среду будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -4°, возможен небольшой снег.

31 декабря - праздник, приметы погоды

31 декабря - преподобной Мелании. По приметам, если в этот день идет снег, то на следующий год будет хороший урожай.

