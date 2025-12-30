31 декабря в Украине будет мороз и снег

2025 год в Украине завершится классической зимней погодой. 31 декабря будет пасмурно, местами - с прояснениями. Температура начнет снижаться: ночью будет -4°...-9°, а днем столбики термометров покажут -2°...-7°, на юге -3°...+1°. Практически по всей стране ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -8°, днем -4°, небольшой снег.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.
- В Тернополе 31 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -7°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -6°, днем -3°, небольшой снег.
- В Виннице завтра будет -7°...-3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-3°, небольшой снег.
- В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°, небольшой снег.
- В Херсоне в среду ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, небольшой снег.
- В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
- В Харькове - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -9°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, небольшой снег.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем -4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -4°, возможен небольшой снег.
31 декабря - праздник, приметы погоды
31 декабря - преподобной Мелании. По приметам, если в этот день идет снег, то на следующий год будет хороший урожай.