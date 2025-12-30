'Ударить по Киеву': на российской радиостанции 'судного дня' транслировали угрозы Украине

Во время эфира на радиостанции включались переделанные песни, в которых угрожали атаками по Киеву.

В эфире российской радиостанции УВБ-76, которую еще называют "судным днем", сегодня, 30 декабря, прозвучали новые угрозы в адрес Украины. Они прозвучали после заявлений Кремля о предстоящем "ответе на атаку резиденции" российского диктатора Владимира Путина. В частности Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который следит за сообщениями станции, сообщил, что на ее частоте вещает пират, передает NV.

"Пирата глушат", - написали в сообщении.

Отмечается, что в эфире транслировались песни "Лето и арбалеты", "Свинорез", перепев из советского мультфильма "Бременские музыканты" и отрывок из балета "Лебединое озеро".

"Ничего на свете лучше нет, чем в***ть по Киеву ракетой", - прозвучало в эфире радио.

В NV напомнили, что радиостанция УВБ-76, которую называют "Жужжалка", известна жужжащими помехами, а также она иногда передает закодированные сообщения.

"Эта радиостанция, созданная в 1970-х годах, относится к военным коммуникациям России и может использоваться для связи в случае чрезвычайных обстоятельств", - добавили в издании.

В чем Россия обвиняет Украину

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию Путина и начал угрожать. Он подчеркнул, что Россия не намерена после этого выходить из мирного процесса, но "ВС РФ уже определили время и объекты для ответного удара".

В то же время представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Россия врет об атаке на резиденцию Путина, чтобы заблокировать мирные переговоры.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и довольно небрежное) оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - сказал он.

